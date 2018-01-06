Умная колонка HomePod с Siri от Apple поступила в продажу

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Apple запустили в продажу новый продукт, на этот раз новым изобретением стала "умная" музыкальная колонка HomePod с массой новейших возможностей.

"One more thing!". Так говорил всегда в начале презентации чего-то совершенно необычного, требующего особого внимания Стив Джобс, а сейчас говорит гендиректор Apple Тим Кук. Данной пометки как "уникальная" удостоилась и новая "умная" колонка HomePod. Этот продукт научного и человеческого прогресса справедливо назван "умным".

HomePod - это беспроводной музыкальный гаджет с мощными динамиками, которые, как обещают производители, выведут прослушивание музыки на совершенно новый увровень с чистым, адаптируемым к любой обстановке звучанием. "Умное" изобретение небольшое по размеру, больше похоже на сувенир в стиле Hi-Tech, покрытое сетчатой тканью.

Оно использует новейшие программы для того, чтобы пользователь мог слушать музыку без ограничений в любой точке, где бы он ни находился.

Внутреннее содержание колонки почти что аналогично внутренностям iPhone 6, там установлен процессор A8. Новинка оснащена функцией Siri. Siri сканирует вкусы слушателя, исходя из выбора песен, также ей можно сообщить свои предпочтения, чтобы она могла делать подборки.

Кроме того, в Siri задана функция "умный дом", так она может выключать свет, закрывать занавески на окнах или настроить температуру кондиционера, как будет удобно пользователю.

Данный шедевр от Apple появился на прилавках магазинов и стоит 349$.