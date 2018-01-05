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Цукерберг не исключает использование криптовалют в сервисах Facebook

Сегодня, 09:31

Марк Цукерберг, организовавший и возглавляющий корпорацию Facebook, допустил внедрение в сервисы одноименной социальной сети криптовалют. Электронные деньги программист назвал возвращающим власть народу контр-трендом.

По словам Цукерберга, в скором времени ему предстоит заняться изучением вопроса эффективности и целесообразности введения в сервисы Facebook криптовалют. В целом, глава американской корпорации положительно относится к виртуальным деньгам, считая их одним из двух существующих в наше время контр-трендов. Второй такой тенденцией Цукерберг называет шифрование, которое, как и криптовалюты, способно забрать власть у централизованных систем, вернув ее людям.

Главным недостатком электронных денег глава Facebook считает невозможность их контролирования и связанные с данным фактом риски. Напомним, ранее Цукерберг озвучил свои цели на 2018 год, среди которых, в первую очередь, устранение всех неполадок в соцсети.


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