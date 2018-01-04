VistaNews.ru


Apple снимает сериал о жизни селебрити

Вчера, 18:35

Американская корпорация Apple снимает сериал «Are you sleeping» о жизни селебрити, развивая таким образом свой контент. Главную роль сыграла оскароносная актриса Октавия Спенсер, а продюсер ленты – Риз Уизерспун, как сообщает VladTime.

Жанр сериала – визуальная новелла. «Are you sleeping» поведает о том, с какими проблемами сталкиваются знаменитости в реальности, а также как их решают. Сценарий написан Сарой Кёниг.

Эксперты отмечают, что, скорее всего, большая сумма на производство сериала потрачена не будет, поскольку Apple свой уникальный контент всегда делает дешевле, чем другие кампании. По какой причине решили сделать историю именно на эту тему, а также кто ещё появится в кадре, не уточняется.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.