Apple снимает сериал о жизни селебрити

Вчера, 18:35

Американская корпорация Apple снимает сериал «Are you sleeping» о жизни селебрити, развивая таким образом свой контент. Главную роль сыграла оскароносная актриса Октавия Спенсер, а продюсер ленты – Риз Уизерспун, как сообщает VladTime.

Жанр сериала – визуальная новелла. «Are you sleeping» поведает о том, с какими проблемами сталкиваются знаменитости в реальности, а также как их решают. Сценарий написан Сарой Кёниг.

Эксперты отмечают, что, скорее всего, большая сумма на производство сериала потрачена не будет, поскольку Apple свой уникальный контент всегда делает дешевле, чем другие кампании. По какой причине решили сделать историю именно на эту тему, а также кто ещё появится в кадре, не уточняется.