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Эксперты назвали лучшие бесплатные программы для iOS и Android в январе 2018-го

Вчера, 23:00

Эксперты назвали лучшие бесплатные программы для для iOS и Android в наступившем году, в числе которых максимально удобные и полезные, по данным «Версия Инфо».

  iOS славится хорошими фотофильтрами, однако большинство из них работают только за деньги. Однако есть и бесплатные программы, но предназначенные уже для видеороликов. Лучшая из них создано разработчиками из Google. Это программа Scrubbies, которая делает видеоряд, нарезая нужный ролик. Любителям проводить расчёты также будет, чем заняться – в AppStore есть SnapCalc, который просканирует разборчивым почерком написанный математический пример на фото и даст его решение.

  Для ценителей эмоджи подойдёт Mirror Emoji Keyboard, который создаёт эмоджи, анализируя фотографии лица того, кому принадлежит гаджет. Они потом добавляются к наклейкам, причём с возможностью отправки в ЛС через Bitmoji.

Любителей Android порадовать может очень полезное приложение Files Go, сделанное Google, которое представляет собой нечто, вроде мобильного аналога программы CCleaner. Также специалисты советуют установить Remindee (для превращения в напоминания) и GloudGames (чтобы играть с консоли на смартфоне).


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