Павел Дуров анонсировал крупные обновления Telegram в январе

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Павел Дуров анонсировал крупные обновления в Telegram, которые ожидаются в январе месяце. Об этом он сообщил 30 декабря в социальной сети Твиттер.

Павел Дуров, известный публике в качестве создателя популярной социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram, раскрыл некие секреты в Твиттере. По его словам, в январе месяце Telegram коснутся три масштабных обновления, направленные на аппараты, функционирующие на операционных системах Android и iOS. К сожалению, это все, что Павел Дуров решил сообщить широкой публике и, как полагает его манера поведения, не стал раскрывать деталей преждевременно.

Мессенджер Telegram очень популярный среди активных юзеров, а потому его разработчики постоянно удивляют пользователей различными обновлениями. Так в декабре появилась возможность выбирать новые темы оформления, отправлять экстренные ответы на сообщения и создавать ряд учетных записей.