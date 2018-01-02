Sharp вскоре запустит на международном рынке безрамочные смартфоны

Сегодня, 09:24

В 2018 году Sharp планирует выпустить линейку совершенно новых смартфонов, оснащенных безрамочным экраном, и завоевать место на мировом рынке.

Как сообщают СМИ, новый гаджет от японского производителя – это телефон Aquos S3, прошедший сертификацию NCC, и готовый к выходу на рынок. Он оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 630, 4 Гб памяти, и будет работать на платформе Android 8.0 Oreo. Кроме того, устройство наделено двумя камерами и сканером отпечатков пальцев.

Известно, что это не единственная новинка от Sharp. Планируется выпуск и других современных мобильных устройств.

Презентация нового продукта состоится в рамках мероприятия CES 2018, либо на MWC 2018 в конце февраля, а возможно Sharp организуют и свою собственную выставку.

СМИ удалось раздобыть фото, на котором можно поверхностно рассмотреть все тонкости нового изобретения от Sharp.