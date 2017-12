Эксперты рассказали, как эффективно ускорить работу iPhone‍

Вчера, 22:59

Эксперты назвали самые эффективные способы ускорить работу любой модели iPhone. Некоторые смартфоны подпадают под программу «принудительного замедления», которую разработала компания Apple. Специалисты узнали, как можно исправить эту проблему и сделать смартфон iPhone гораздо быстрее.

Эксперты утверждают, что компания Apple разработала программу, которая специально замедляет функциональность некоторых моделей iPhone. Такая проблема не наблюдается на гаджетах iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus. Остальные смартфоны могут вполне реально оказаться под действием программы. Изначально эксперты предлагают в этом убедиться. Специалисты рекомендуют для ускорения iPhone проверить аккумулятор телефона на изношенность. Если батарейка не способна поддерживать все функции iPhone, её следует заменить.

Чтобы ускорить смартфоны от Apple также можно сбросить настройки гаджета до заводских, при этом сохранить копию ранее установленных функций. После того, как смартфон обновиться, установить сохраненные настройки обратно. Специалисты уверены, что вышеперечисленные действия способны заметно ускорить работу смартфона.