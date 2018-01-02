Qualcomm готовит новые чипсеты Snapdragon 670, 460 и 640

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Пока из американского Сан-Диего не поступило никаких официальных сообщений, некоторые специализированные сайты взяли эту миссию на себя и раскрыли планы Qualcomm на следующий год. Выяснилось, что разработчики компании готовят новые чипсеты Snapdragon 670, 460 и 640.

Эксперты заговорили о Snapdragon 670 еще летом этого года, когда появилась инсайдерская информация о планах разработчиков модернизировать 636 модель. Это не смотря на то, что она с момента официального представления, так и не была востребована ни одним из производителей многочисленных смартфонов, вышедших в этом году.

О версии 670 уже есть множество фактов, но большинство из них более похожи на слухи. Предполагается, что чип будет на 10 миллиметров, с золотыми ядрами от Kryo 360. Графическое качество будет обеспечивать Adreno 610. Судя по всему подобными характеристиками наделят модели Snapdragon 460 и 640 с незначительными вариациями.