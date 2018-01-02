VistaNews.ru


Qualcomm готовит новые чипсеты Snapdragon 670, 460 и 640

Сегодня, 00:00

Пока из американского Сан-Диего не поступило никаких официальных сообщений, некоторые специализированные сайты взяли эту миссию на себя и раскрыли планы Qualcomm на следующий год. Выяснилось, что разработчики компании готовят новые чипсеты Snapdragon 670, 460 и 640.

Эксперты заговорили о Snapdragon 670 еще летом этого года, когда появилась инсайдерская информация о планах разработчиков модернизировать 636 модель. Это не смотря на то, что она с момента официального представления, так и не была востребована ни одним из производителей многочисленных смартфонов, вышедших в этом году.

О версии 670 уже есть множество фактов, но большинство из них более похожи на слухи. Предполагается, что чип будет на 10 миллиметров, с золотыми ядрами от Kryo 360. Графическое качество будет обеспечивать Adreno 610. Судя по всему подобными характеристиками наделят модели Snapdragon 460 и 640 с незначительными вариациями.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.