Новый «Ратник» покажет физиологическое состояние военнослужащего

Вчера, 21:20

Разработчики лаборатории амуниции и снаряжения Министерства обороны России представили модуль боевой экипировки нового поколения. «Ратник» в режиме реального времени покажет физиологическое состояние военнослужащего.

По словам специалистов Минобороны, военные действия в современных условиях предполагают новую концепцию подхода к боевой экипировке. Поэтому «Ратник» был создан с учетом всех требований, предъявляемых к успешным действиям военнослужащего в боевых условиях. Например, навигационная система, прибор ночного видения и многие другие инновационные разработки, становятся обязательной частью экипировки.

Новая система «Ратник» создана с таким расчетом, чтобы физиологическое и даже психологическое состояние военнослужащего постоянно контролировалось. Система отслеживает несколько параметров, таких, как частота пульса, дыхания. Кровяное давление и кардиограмму. Все показатели автоматически анализируются.