В будущем квадрокоптеры научаться летать группами без помощи GPS

Вчера, 15:40

В Будущем квадрокоптеры научатся летать группами без помощи GPS. Такой вывод можно сделать после недавнего успешного эксперимента американских учёных из Университета Пенсильвании.

Специалистам удалось научить группу, состоящую из 12 квадрокоптеров совершать полёты не прибегая к помощи GPS. Для слаженного и точного использования нужна только одна камера и специальный измерительный блок.

Такие большие группы квадрокоптеров обычно вместе могут летать только при использовании GPS. Но точные данные о местоположении объекта могут быть не всегда доступны. Поэтому американские учёные и решили, что нужно сделать так, чтобы большое количество дронов могло продвигаться без данной информации.

У специалистов получилось достичь практически безошибочного и бесперебойного полёта группы из 12 квадрокоптеров. В наше время это пока что максимально допустимое число. Но в будущем, как считают эксперты, им удастся увеличить количество дронов в группе.

Такой новый способ управления полётом большого количества квадрокоптеров показал свою необходимость и эффективность. Как подчёркивают учёные, он будет развиваться в будущем и дальше.