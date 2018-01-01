Hisense готовит новый смартфон с тремя камерами

Сегодня, 15:00

В китайском центре сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились данные о технической составляющей нового смартфона от фирмы Hisense. Обозначен телефон как HLTE500T.

Уже известно, что новый аппарат от Hisense будет иметь IPS Full Screen экран. Размер его диагонали составит 5,99 дюйма, а разрешение – Full HD+ (2160х1080). Соответственно получается, что соотношение сторон экрана будет 18:9.

Сердцем нового смартфона станет восьмиядерный 2,2 ГГц процессор. Специалисты предполагают, что им может быть или же Qualcomm Snapdragon 630 или же Snapdragon 660.

Известно, что телефон от Hisense, возможно, будет обладать тремя камерами. Фронтальной камера будет иметь 20 мегапикселей. А в состав основного модуля войдет 12 и 8-мегапиксельные две камеры.

Покупателям предоставят на выбор две версии смартфона от Hisense. Первая более младшая будет иметь 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенного основного хранилища. А старшая модель аппарата будет иметь 6 и 128 гигабайт соответственно. Также будет иметься слот для карты памяти.

Работать всё железо будет от батареи в 3320 мАч под управлением OC Android 8.0 Oreo.