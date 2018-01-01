Свечи с ароматом техники от Apple начали реализовывать в Минске

Сегодня, 12:20

Минские поклонники технических устройств от американской компании Apple теперь смогут приобрести свечи с запахом нового компьютера от данного производителя. В столице Беларуси стартовала их реализация за 89 белорусских рублей (эквивалентно 2500 российских рублей).

Компания Twelve South начала выпускать свечи Inspire Mac Candle #2, которые изготовлены из натурального соевого воска, клея и иных компонентов. Данный сувенир, с необычным ароматом нового компьютера Apple, помещен в керамическую вазу, а период горения, по заявлению производителей, продлится около 45-55 часов. Ассортимент компании включает и другие, более привычные ароматы, например, производится выпуск мандариновых, лавандовых и мятных свечей.

Такие необычные свечи с оригинальным ароматом, завоевавшие популярность на территории Америки и стран Европы, часто преподносят в качестве подарка любителям гаджетов от популярного бренда Apple.