Смартфоны Sony Xperia XA2 Ultra и Xperia L2 стали сертифицированы

Сегодня, 10:40

На Интернет-порталах малазийских и тайских телеком-регуляторов опубликована информация о гаджетах Sony Xperia XA2 Ultra и Xperia L2, которые на данный момент официально не представлены.

Характеристики устройства Sony Xperia XA2 Ultra моделей H4213 и H4233 уже были опубликованы в базе данных бенчмарка GFXBench. Предполагается, что его экран составит 6 дюймов, при этом разрешение будет Full HD. А его начинкой станет Qualcomm Snapdragon 630, встроенная память будет составлять 64 ГБ, а оперативная 4 ГБ. Операционной системой станет последняя версия Android 8.0 Oreo.

Гаджет Xperia L2 с номерами H4311и H4331 получит HD-дисплей, Bluetooth 4.2 и Android версии 7.1.1 Nougat.

Презентация смартфонов планируется на выставке CES 2018. Она состоится в период 9-12 января в Лас-Вегасе.

Конкуренция среди разработчиков телефонных устройств заметно возрастает. Каждый из них желает признать свой продукт лучшим. Однако стоит заметить, что лишь Iphone удается не терять позиции. Напомним, он уже дважды устанавливал рекорд, становясь самым продаваемым хайтек-продуктом.