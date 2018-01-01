ТОП-6 причин разрядки любого смартфона

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Специалисты назвали ТОП-6 причин, из-за которых быстро разряжается каждый телефон. Как правило, в основном такие ошибки допускают начинающие пользователи. Однако и опытные юзеры смогут узнать что-то новенькое. Соблюдение данных рекомендаций позволить увеличить время работы абсолютно каждого смартфона примерно на 10% - 40%.

На расход батареи напрямую влияет яркость экрана. Чем она выше – тем выше расход. Поэтому стоит пользоваться функцией «Автояркость», которая самостоятельно подстраивает экран исходя из освещения.

Также быстро садят смартфоны живые обои. Использование последних создаёт определённую нагрузку на графический ускоритель и процессор. На заряд влияет и функция «Автоповорот». Последняя использует встроенный в телефон акселерометр. Поэтому, чтобы сохранить батарею нужно включать вертикальную или горизонтальную ориентацию по необходимости.

Больше всего садит телефон включенные Wi-Fi, 3G/4G, а также Bluetooth. Их также нужно использовать и включать по необходимости.

Кроме того, быстро разрядить аккумулятор могут фоновые процессы и одновременно открытые приложения. Чтобы избежать ненужного расхода батареи, нужно закрывать программы тогда, когда они не нужны. Также в настройках необходимо отключить работу приложений в фоновом режиме.

Негативно влияет на батарею и пользование смартфоном во время мороза. Чтобы сберечь заряд, лучше зайти в магазин или кафе и совершить звонок именно там.