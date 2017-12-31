Компания «Геоскан» спроектировала 3D-модель Новгородской области

Вчера, 18:45

Компания «Геоскан» с помощью технологии 3D-моделирования намеревается исправить кадастровые ошибки в Новгородской области. В настоящее время предприятие завершило первый этап проектирования 3D-модели региона.

В своей работе компания «Геоскан» использует данные системы ГЛОНАСС и режим беспилотной аэрофотосъемки. На данный момент предприятию удалось создать 3D-модель Новгородской области, а уже к 2019 году «Геоскан» обнаружит реестровые нарушения и устранит кадастровые ошибки в регионе.

Успехи проекта прокомментировал Алексей Семенов, руководящий компанией «Геоскан». На первом этапе проекта специалисты путем 3D-моделирования создали трехмерные изображения Великого Новгорода, а также Демянского и Старорусского районов. Суперсовременная работа продолжится весной следующего года. Новгородская область станет первым российским регионом, в котором кадастровые нарушения устранят цифровые технологии.

Отметим, аналогичный проект «Геоскан» намеревается реализовать в Тульской области. Менее масштабная работа будет заключаться в инвентаризации местных земель. Работу 3D-технологии проанализируют эксперты, определяющие законность использования сельскохозяйственных земель.