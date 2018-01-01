Компания Huawei отгрузила 153 млн смартфонов за текущий год

Сегодня, 07:00

Кен Ху (Ken Hu), глава компании Huawei, сообщил о том, что оборот данной компании за текущий год вырос на 15%, составив при этом около 92 миллиардов долларов.

С его слов также известно, что 153 миллиона смартфонов было отгружено компанией за 2017 год, что составило около 10% рынка. Показатель за 2016 год ниже, составляет 139 миллионов мобильных устройств.

Напомним, что на данный момент, компания Huawei занимает третью позицию в рейтинге крупнейших производителей мобильных телефонов. К 2021 году компания планирует опередить Apple и Samsung, заняв в этом рейтинге первую строку, а также, к 2020 году, вывести свой бренд Honor в пятерку лучших. Для достижения поставленной задачи, по мнению наблюдателей, компании нужно укреплять свои позиции на торговом рынке Запада.

В следующем году руководство компании планирует начать реализацию товаров на территории США через мобильных операторов. Планируется старт продаж с устройств модели Mate 10, однако названия операторов для продажи телефонов Huawei пока неизвестны. На данный момент, на территории этой страны реализация смартфонов происходит через магазины электроники и интернет-магазины, однако данное направление безуспешно в связи с тем, что основные продажи в этой стране осуществляются через сотовых операторов и с контрактом.