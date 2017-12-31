Sony Xperia XZ Pro может опередить все смартфоны на рынке

Вчера, 16:30

В сеть просочились некоторые сведения о готовящемся к премьере японском смартфоне Sony Xperia XZ Pro. Исходя из предоставленных данных, эксперты прогнозируют новому девайсу передовые позиции на мировом рынке мобильной техники.

Корпорация Sony в настоящее время сильно отстает от лидеров мирового рынка в техническом плане. Изменить сложившуюся ситуацию предстоит смартфону Sony Xperia XZ Pro, премьера которого намечена на февраль следующего года. Одним из основных достоинств японского девайса станет 8-ядерный процессор (2,8 Ггц) Qualcomm Snapdragon 845. Функционировать девайс будет на новейшей операционной системе Android 8.1 Oreo. Собственная память Sony Xperia XZ Pro составит 128 Гб. Новый японский смартфон около получаса сможет пролежать под водой без каких-либо последствий.

Характеристики дисплея, как и предполагаемая стоимость суперсовременного смартфона, в настоящее время неизвестны.