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Эксперты рассказали о соковыжималке с Wi-Fi и о 12 стартапах, не переживших 2017-й

Сегодня, 14:20

Эксперты из издания Buzzfeed составили список компаний, чьи стартапы в 2017 году так и не оправдали надежд, которые на них возлагали их инвесторы.

Компания Beepi была организована в 2013 году. Специалистами была создана онлайн-площадка, где люди могли купить поддержанное авто без участия перекупщиков и комиссионных расходов. Инвесторы вложили 150 миллионов долларов в стартап. Начиная с февраля компания Beepi не существует.

Компания Jewbone в 1999-м стоила 3 млрд долларов. Но время поменялось, поэтому из-за финансовых проблем руководство прибегло к закрытию бренда.

Легендарный AOL Instant Messenger с 20-летней историей закрылся 15 декабря.

Компания Doppler Labs старалась создать лучшие беспроводные наушники. В конечном итоге Apple произвела AirPods и работы компании потеряли смысл.

Lily Robotics является дроном, который летает за хозяином и фотографирует его лучшие моменты. Но реклама компании оказалась фейковой, поэтому набрав предзаказов, ей пришлось объявить себя банкротом.

В список разорившихся и не оправдавших себя стартапов 2017 года также попали: HomeHero, Yik Yak, Hello, Male/Sprig, Juicero, Luxe, Snap’s Spectacles, Spotify и многие другие.


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