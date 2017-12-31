Назван ТОП-3 лучших и худших бюджетных смартфонов 2017 года

Сегодня, 05:45

Уходящий год был отмечен выходом на мировые рынки рекордного количества смартфонов, подчас концептуально не отличающихся по техническим характеристикам и даже дизайну. Однако в ценах был более широкий диапазон. Эксперты назвали тройку лучших и худших смартфонов 2017 года, чья цена не превышает 20 тысяч рублей.

Итак, лучшим «бюджетником» был назван Huawei Nova 2i. Это было ожидаемо. Китайский производитель целенаправленно производит смартфоны с хорошим балансом цена-качество. Разработчики Huawei смогли создать отличные характеристики за счет снижения себестоимости. Кроме того, привлекателен дизайн устройства с контрастным экраном, занимающим 83% площади.

На втором месте еще один представитель китайского бренда Xiaomi Mi A1. Отличается необычным дизайном, инновационным процессором и оптимистичной ценой. Третью строку занял Samsung Galaxy J7. Удалены боковые рамки, достаточно надежен. В тройку аутсайдеров попали Sony Xperia XA1, Samsung Galaxy A3 (2017) и «мертворожденный» LG Q6a.