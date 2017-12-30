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Китайский смартфон Ulefone Power 3 оказался выносливее iPhone X, продержавшись во время особых тестов на 4 часа дольше, как сообщает VladTime.

Девайс, у которого аккумулятор на 6080 мАч и новая операционная система Android 8.0, проверяли, запуская видео с максимально высоким разрешением и на предельной яркость, а также включив всё, что отвечало за связь. В таком режиме Ulefone Power 3 выдержал около 10 часов, тогда как iPhone X хватило всего на 6.

По словам разработчиков, этот смартфон самый «живучий» среди тех, что сделали в настоящее время. Исходя из результатов проверки, специалисты по мобильным технологиям склонны с ними частично согласиться. Работа Ulefone Power 3 в автономном режиме себя оправдала на максимум.