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В России проводят разработку уникального парашюта для ВДВ

Вчера, 21:16

Для военнослужащих отряда ВДВ в России разработают специальный парашют. Этот аппарат будет подлежать полностью контролю систем ГЛОНАСС и GPS.

 Российские военнослужащие, которые будут проходить службу в отряде ВДВ, смогут получить в скором будущем новые уникальные контролируемые парашюты. Тренировочные полеты с таким обмундированием значительно облегчат работу десантников, так как до минимального уровня исключат неблагополучную посадку. Новейшими разработками уникального десантного парашюта будут заниматься специалисты авиационной компании имени Ильюшина вместе с сотрудниками НИИ аэроупругих систем. Как сообщают разработчики, парашют будет подконтрольный системам ГЛОНАСС и GPS.

Это позволит в точности осуществлять направление устройства в полете независимо от ветра или других неблагоприятных климатических аномалий. Погрешность в расстоянии допускается до 100 метров. В Минобороны РФ заявили, что в настоящее время военнослужащие ВДВ обучены прыжкам с неконтролируемым парашютом, но это сложно, так как ветер может привести к неприятностям.


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