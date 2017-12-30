В Microsoft «проговорились» о разработке смартфона Surface Phone на Andromeda OS

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Независимые эксперты и аналитики еще год назад единогласно «похоронили» с почестями операционную систему Windows Phone, как полностью выработавшую свой моральный и функциональный ресурс. Недавно всплыла шокирующая информация, что Microsoft намерена использовать для смартфона Surface Phone гибридную версию Andromeda.

Ведь предупреждали признанные международные специалисты «аксакалов» из Microsoft о том, что эра Windows в применении к смартфонам прошла, так и не увидев своего расцвета. Тем не менее, Windows Phone вплоть до конца прошлого года получала поддержку и обновления. Теперь разработчики Microsoft «смирили гордыню» и применили в технологии создания полулегендарного пока Surface Phone операционную систему Andromeda OS. Новый смартфон Surface продолжает обрастать неимоверными слухами и домыслами. Говорится о складном корпусе и совмещенном двойном AMOLED-экране. Также предполагается доступ к любым играм, поддерживаемым Windows 10.