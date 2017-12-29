В Японии робот сделал попытку изнасилования женщины

Вчера, 18:26

В Японии робот, имеющий кодовый номер RJ1408, сделал попытку изнасилования женщины, перепутав её с роботом, у которого женское имя, по информации VladTime.

Это случилось в начале месяца, однако компания-разработчик отчиталась про инцидент только 28 декабря. Робот являлся тестовым прототипом для создания идеального сексуального партнёра, имеющего искусственный интеллект. Когда проводили исследования, RJ1408 бросился на одну из женщин-учёных, порвав ей юбку. Эксперты сделали акцент на том, что такое поведение было в базе робота, но реагировать он должен был также на ИИ, а не на человека.

Вред женщине был принесён незначительный, но она восприняла это, как изнасилование. Исследование временно отложили для перепроверки алгоритма, чтобы понять, в чём причина такого поведения робота.