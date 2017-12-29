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Панорамная камера Xiaomi MADV Mini будет продаваться по цене $61

Сегодня, 09:35

Компания Xiaomi анонсировала портативную панорамную камеру Xiaomi MADV Mini, которую пользователи смогут подключать к своим смартфонам. Новинка будет продаваться по цене $61.

Устройство обладает двумя датчиками с разрешением 13 мегапикселей, которые способны снимать в формате 5К. Предусмотрена функция стабилизации изображения. После установки дополнительного приложения пользователь сможет использовать различные фильтры в режиме реального времени. Также есть функция работы с готовыми изображениями.

Новинка подключается к телефону посредством USB Type-C. Производитель планирует распространять устройство на территории КНР. Но есть вероятность экспорта и в другие государства.


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