В 2018 году ожидается снижение цены на iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus

Сегодня, 08:21

По заявлению тайваньского DigiTimes в новом году цены на телефоны iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus могут упасть на 50 долларов. Связывают снижение продаж с недостаточным уровнем реализации продукции.

Данного мнения придерживаются и другие аналитики. Снижение стоимости iPhone X, iPhone 8 и 8 Plus ожидается в начале года. Аналитики считают, что компания Apple сообщит о новой цене весной, во время пресс-мероприятия, посвященного другим товарам. После снижения цен продукция яблочной компании станет доступной широкому кругу покупателей, что приведет к увеличению продаж.