Эксперты: В 2017 году ИИ обыграл человека во всех популярных играх

Вчера, 19:24

В 2017 году ИИ обыграл человека во всех «человеческих» играх, как то шахматы, го, покер, Dota и даже Pacman.

Первым видом интеллектуального спорта, в котором человечество потерпело поражение, стали шахматы. Это случилось еще в конце 90-х, однако в 2017 году машина набрала невероятный отрыв более чем в 500 пунктов ELO (рейтинговая система в шахматах).

Следующей стала древняя китайская «Го», которая славна тем, что в ней существует стремящееся к бесконечности число возможных ходов. В 2017 программа AlphaGo победила мирового чемпиона в этой игре, а затем программа AlphaGoZero победила предыдущую программу.

После этого было предложено посостязаться с компьютером в чем-то менее математическом, и был устроен покерный турнир. Четверо профессиональных игроков в покер проводили партии против ИИ в течении 40 дней, и в результате машина вышла в плюс на 1.7 миллионов виртуальных долларов, обыграв всех профи.

Также недавно искусственный интеллект, созданный Илоном Маском, обыграл лучших в мире игроков в командную онлайн-игру Dota2, при этом потратив на обучение всего две недели.

И вишенкой на торте, недавно, при спонсорстве компании «Google» был создан ИИ, который набрал 999,990 очков в Pacman - культовой аркаде из 80-х. Такое количество очков никогда раньше не набирал ни один человек или машина.