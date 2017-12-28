В Италии под именем Steve Jobs можно продавать джинсы

Вчера, 17:56

В Италии два брата отстояли у Apple право выпускать свою текстильную продукцию под брендом Steve Jobs.





После смерти легендарного разработчика многие стартаперы старались заработать на его имени. На протяжении пяти лет продолжался судебный процесс между двумя братьями-дизайнерами из Италии и известной корпорацией Apple, которую основал Стив Джобс. Проработав не один год на другие компании, мужчины решили, что самое время наладить выпуск одежды – джинсов – и различных аксессуаров под своим руководством и брендом Steve Jobs. Купертинцам такая идея не понравилась и они подали на модельеров в суд.



Кстати, логотип итальянцев – буква J с откушенной стороной. Суд не нашёл элементов плагиата в использовании имени инженера, а также посчитал, что раз буква несъедобна, то и «воровства» логотипа у корпорации тоже не было. Сейчас дизайнеры работают над созданием рубашек, футболок, сумок и других вещей под известным именем. Но, как рассказали журналисты VistaNews, в будущем они планируют заняться производством электронных гаджетов и, в первую очередь, смартфонов.