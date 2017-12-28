В США выдали сертификат на новую беспроводную зарядку WattUp

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Представители американской компании Energous сообщили о том, что Федеральной комиссией наконец был выдан сертификат на беспроводную зарядку WattUp Mid Field, которая может работать находясь на дистанции 1 метр от требующего зарядки девайса.

Исходя из принципов работы WattUp, энергия преобразовывается в радиоволны. Они, в свою очередь, ловят специальный сигнал от приемника, что находится в гаджете, даже находясь на расстоянии от него. Теперь пользователям смартфонов не нужно подключать устройство к розетке и также можно будет легко носить его с собой, пока он на зарядке.

В 2015 году компания уже презентовала ролик о подобной системе. Правда, тогда расстояние было больше и достигало около 3 метров.

Известно, что компания представит новую зарядку WattUp с 9 по 12 января на мероприятии, которое состоится в Лас-Вегасе.