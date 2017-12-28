Компания Xiaomi представила первую умную колонку

Вчера, 23:45

Китайский гигант Xiaomi анонсировала первую умную колонку, которая получила название Voice Assistant.

Из сообщения следует, что новое устройство получило цилиндрическую форму, и не является очень габаритным. Сверху расположились 5 кнопок управления, которыми можно регулировать уровень громкости, использовать микрофон, а также вызывать помощника, которого кстати, разработала корпорация Microsoft.

Согласно данным, которые предоставила компания-разработчик, Voice Assistant будет оснащена 6 колонками, мощность которых составляет 2 Вт. Также они имеют подсветку. Работать новое устройство будет на базе чипсета Cortex A53 с частотой 1200 МГц. Колонка получила 256 Мб ОЗУ и столько же жёсткой памяти. В Voice Assistant будет также интегрирован Wi-Fi адаптер, чтобы можно было получить доступ к Cети.

Ранее портал сообщал, что компания Xiaomi выкупила 1500 патентов корпорации Microsoft.