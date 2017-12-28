В Новосибирске разработчики создали бота Деда Мороза в Telegram

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Новосибирские разработчики создали бота Деда Мороза. В основу новинки положено 500 вопросов, ответив на которые можно получить сертификат ЦДО НГУ об успешном прохождении курса Деда Мороза.

Разработчики из Новосибирска порадовали пользователей мессенджера Telegram новинкой. Так, пользователи в канун Нового года смогут получить сертификат ЦДО НГУ об успешном прохождении курса Деда Мороза. Это станет возможным после работы с 500 вопросами, которые заложены в память разработки. Также можно посетить тематический сайт, который сможет приблизить к празднику. Можно будет и знать о факта, легендах и историях празднования нового года в разных странах мира. Напомним, что согласно опросу граждан России, ВЦИОМ сообщает, что 78% россиян встретят Новый год в домашней обстановке.