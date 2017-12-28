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Хардфорк криптовалюты Bitcoin God произошел в сети биткоина

Вчера, 23:15

В Twitter-аккаунте китайского предпринимателя Чандлера Го появилась информация об успешном прохождении хардфорка криптовалюты Bitcoin God в сети биткоина. Новый вид электронный денег зарегистрирован на блоке под номером 501225.

Согласно заявлениям Чандлера Го, владеющего криптовалютой Bitcoin God, общая эмиссия нового вида электронных денег оставляет 21 миллион «монет» (GOD). 17 миллионов Bitcoin God китайский предприниматель намерен распределить между владельцами, тогда как оставшиеся 4 миллиона «монет» пойдут на благотворительность. Го не намерен проводить предварительный майнинг новой криптовалюты. По словам владельца Bitcoin God, введение нового вида электронных денег станет «раздачей сладостей» для запасшихся биткоинами трейдеров.

Приобрести Bitcoin God в настоящее время можно исключительно на бирже YoBit. Запустить основную сеть для новой криптовалюты Чандлер Го намерен в начале следующего года. К слову, биткоин на данный момент активно восстанавливается после падения курса с 18 до 13 тысяч долларов. В настоящее время стоимость самой популярной криптовалюты в мире превысила отметку в 16 тысяч долларов.


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