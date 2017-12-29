Дрон-амфибия Nautilus в следующем году поднимется в воздух

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Разработчики крупнейшего в мире беспилотного летательного аппарата двойного назначения Nautilus заканчивают работы перед первыми испытаниями. Дрон-амфибия уже в следующем году поднимется в воздух над заливом Сан-Франциско.

За три года напряженной работы, разработчикам компании Nautilus удалось создать грузовой беспилотный аппарат, который значительно сократит стоимость логистических мероприятий крупнейших корпораций мира. Дрон-амфибия имеет девятиметровый размах крыльев и способен преодолевать значительные расстояния. Уже через два года, на смену прототипу может прийти аппарат, который будет брать на борт груз весом до двух тонн и пересекать Тихий океан.

По мнению экспертов, за беспилотными летательными аппаратами двойного назначения большое будущее. Значительно снизится себестоимость транспортировки грузов, что при неизбежной конкуренции, приведет к снижению стоимости некоторых товаров. Кроме того, такие дроны выгодны для государств, обладающих слабой транспортной инфраструктурой. Испытания Nautilus назначены на середину следующего года.