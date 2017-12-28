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Названы смартфоны, которые появятся в 2018 году

Сегодня, 11:48

В конце уходящего года специалисты уже могут предположить, какие новинки появятся на технологическом рынке. В частности стало известно, какие смартфоны будут в 2018 году.

Специалист по технологическим новинкам Павел Городницкий поделился с тенденциями современных смартфонах, которые можно будет увидеть уже в 2018 году. Таким образом, в моде сейчас смартфоны безрамочные. Именно они и заполнят весь рынок. Также не в новинку будут и двойные камеры, которые появится даже на китайских «клонах».

Кроме того, в будущем году пользователи Android-устройств смогут также попробовать современную функцию распознавания лица, которая станет доступной почти на всех смартфонах. Также разработчики сейчас работают над тем, чтобы устройства заряжались максимально быстро. Так, в 2018 году появиться мобильные телефоны, которые смогут за 15 минут зарядиться ровно на половину батареи.


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