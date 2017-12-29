Появились фото безрамочного смартфона Sony Xperia A Edge

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Японская корпорация Sony не намерена расставаться с амбициями производителя высокотехнологичных смартфонов. Недавно в широком доступе появились фото будущей надежды компании в этом сегмента, а именно безрамочного Sony Xperia A Edge.

Вброс фото перед новым сезоном мировых премьер мобильных устройств был сделан не случайно. Следующий год, судя по всему, станет знаковым в жесткой конкуренции лидеров производства смартфонов. Американские, южнокорейские и китайские компании готовят новинки, концептуально отличающиеся по всем параметрам от сенсаций уходящего года. Sony с разработкой Xperia A Edge, претендует на одно из ведущих мест.

Эксперты, в первую очередь, отмечают AMOLED-экран нового устройства, который приспособлен под использование шлема виртуальной реальности. Кроме того, был сделан акцент на стильность дизайна, что в современных тенденциях, имеет большое значение. Металлический корпус Xperia A Edge изящно закруглен по краям. Судя по снимкам, смартфон будет представлен в четырех цветовых гаммах. Бинарная камера будет расположена на задней панели.