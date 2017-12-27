Пользователи Mac поделились способами улучшения производительности компьютера

Вчера, 18:55

Опытные пользователи Mac сообщают, что есть ряд относительно несложных действий, позволяющий значительно повысить производительность компьютера и «разгрузить» жесткий диск. В основном они сводятся к мониторингу системы и удалению лишних и ненужных файлов.

Первое, что стоит сделать – это закрыть все неиспользуемые в данный момент приложения, в том числе и такие, которые работают в фоновом режиме. Чтобы их определить, нужно отсортировать список установленных программ по параметру «Размер», и отключить, а то и вовсе удалить самые «тяжелые» из неиспользуемых.

Так как папка «Загрузки» является стандартной директорией для сохранения скачанный при помощи Safari файлов, следует регулярно чистить ее от накопившегося там «мусора». Ненужные картинки, текстовые документы и установочные файлы для установленных вручную программ (установленные в процессе автообновления программы обычно сами удаляют их) – все это подлежит очистке.

Нужно регулярно чистить список резервных копий устройств, удаляя устаревшие и дублирующиеся. Однако удалять все не стоит – те, которые свежие, могут еще пригодиться.

Если на Mac установлен сервис iPhoto, от него нужно избавиться – производители уже давно перестали его поддерживать, теперь он просто занимает место на диске. Главное – скопировать из него все нужные фото, иначе они удаляться вместе с программой.