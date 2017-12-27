Хакеры выложили альфа-версию джейлбрейка для 64-битных iOS 10.3.X

Вчера, 17:43

Хакер iBSparkes, ранее создавший джейлбрейк для 32-битных iOS 10.3.3 объявил, что собирается написать аналогичную программу уже для 64-битных смартфонов фирмы Apple и назовет свое детище Meridian.

Джейлбрейк – это программа, позволяющая получить полный доступ к файловой системе iPhone, который разработчиками не предусмотрен. Это позволяет пользоваться смартфоном без таких ограничений, как установка приложений не из AppStore, загрузка пользовательских тем и т.д.

В новой версии хакер обещает более дружелюбный интерфейс, возможность провести операцию прямо через сайт, а также исправление ошибок прошлой версии. Видео успешного взлома iPhone 7 уже выложено в социальные сети. «Полноценный релиз программы состоится уже в скором времени», - заверяет хакер.