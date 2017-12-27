VistaNews.ru


Хакеры выложили альфа-версию джейлбрейка для 64-битных iOS 10.3.X

Вчера, 17:43

Хакер iBSparkes, ранее создавший джейлбрейк для 32-битных iOS 10.3.3 объявил, что собирается написать аналогичную программу уже для 64-битных смартфонов фирмы Apple и назовет свое детище Meridian.

Джейлбрейк – это программа, позволяющая получить полный доступ к файловой системе iPhone, который разработчиками не предусмотрен. Это позволяет пользоваться смартфоном без таких ограничений, как установка приложений не из AppStore, загрузка пользовательских тем и т.д.

В новой версии хакер обещает более дружелюбный интерфейс, возможность провести операцию прямо через сайт, а также исправление ошибок прошлой версии. Видео успешного взлома iPhone 7 уже выложено в социальные сети. «Полноценный релиз программы состоится уже в скором времени», - заверяет хакер.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.