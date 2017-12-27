Apple в новых моделях iPhone может перейти с модемов Qualcomm на MediaTek

Вчера, 18:57

Культовая компания Apple в своих будущих моделях iPhone может отказаться от модемов производства компании Qualcomm и перейти на продукцию фирмы MediaTek. Последнюю купертиновцы уже рассматривают как потенциального производителя комплектующих.

Информацию об этом сегодня, 27 декабря, сообщил тайваньский ресурс DigiTimes. В сообщении информационного агентства говорится, что в данный момент Apple разыскивает дополнительных производителей модемов, после того, как перевила половину своих заказов от Qualcomm к Intel.

В компании MediaTek слухи о возможном заказе пока что никак не прокомментировали. Представители только отметили во время общения с журналистами, что специалисты работают очень интенсивно, чтобы компания могла получить дополнительные заказы от новых и потенциальных заказчиков

Новость от тайваньского DigiTimes подтверждается ещё октябрьским сообщением от THWSJ. В последнем говорилось, что Apple уже в 2018 году переведёт iPhone с Qualcomm на MediaTek.

Ранее сообщалось, что Qualcomm и Apple вовлечены в длительное судебное разбирательство. Кроме этого, Qualcomm обвиняет «яблочную» компанию, что она в iPhone 7 ограничила скорость их модемов, чтобы разницы между их продукцией и продукцией Intel не было заметно.