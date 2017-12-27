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В 2018 году Apple выпустит 27 миллионов Apple Watch

Сегодня, 14:02

Официальные представители компании Apple проинформировали, что приняли решение увеличить поставки Apple Watch. В 2018 году в продажу поступит 27 миллионов устройств.

Сообщается, что среди покупателей значительно увеличился спрос на модные аксессуары Apple Watch. При этом ранее специалисты «яблочной» компании утвердили, что в 2018 году поступит в продажу до 23 миллионов «умных» гаджетов. Однако теперь планируется, что Apple Watch выпустят в размере 27 миллионов единиц.

Стоит отметить, что изначально Apple Watch вышли в качестве дополнения к смартфону, однако это не принесло компании видимой прибыли. Теперь стратегия изменилась и «умные» часы предназначены для успешных людей, которые следят за своим здоровьем.


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