Иск на $125 миллионов и 3 года без гаджета: Apple подвергла блокировке iPad на 47 лет

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На протяжении ближайших 47 лет владелец планшета iPad не сможет пользоваться своим мобильным устройство и из-за блокировки модераторами производителя. Почти на пол-столетия компания Apple заблокировала гаджет для его собственника.

В истории "яблочной" корпорации и ее потребителей произошла необычная ситуация. Пользователь техники данной американской фирмы в течение 3 лет не включал iPad, в результате чего Apple приняла решение заблокировать модель на целых 47 лет, отключив пользовательские настройки, обнулив их до заводских, после чего владелец не сумел снова воспользоваться планшетом, когда тот ему снова понадобился.

Данное событие взбудоражило хозяина гаджета, о чем он рассказал на страницах социальных сетей. Остльные подписчики рекомендуют ему подождать определенное время, либо же попытаться синхронизировать устройство с iTunes, в итоге чего можно поставить правильные дату и время и свободно использовать iPad. В компании пока не прокомментировали произошедший инцидент с их клиентом.

Тем временем с Apple произошла другая конфликтная ситуация. Израиль намерен отсудить у фирмы 125 миллионов долларов за замедление работы мобильных гаджетов. Данный иск является начальным в своем роде, поданным вне территории США. Истцы утверждают, что американская компания нарушила собственные обязательства перед клиентами, скрыв от них сведения о том, что якобы обычное программное обеспечение негативно воздействует на смартфоны. В заявлении евреев отмечается, что для Apple характерна некая скрытность, которая чаще всего проявляется в недоступности исходных данных ПО, а также полнейшая зависимость потребителей от вердиктов корпорации по отношению операционной системы и смартфонов. Действия производителя, по словам истцрв, призывают людей приобретать все большее количество гаджетов.

Еще один спор Apple привел к тому, что детище Стива Джобса выплатило после продолжительного разбирательства с финской структурой Nokia 2 млрд долларов. В конце весны уходящего года обе фирмы тем самым поставили точку в конфликте, годом прежде Goldman Sachs, заключая соглашение, заплатила больше пяти миллиардов американской валюты, дабы урегулировать ситуацию, связанную с введением в заблуждением банком инвесторов.