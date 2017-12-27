Судебный иск против Apple на 1 триллион долларов: Тайная стратегия "яблочной" компании раскрыта

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Уроженка Армении, ныне живущая в США, в Калифорнии, Виолетта Майлян подала судебный иск против Apple на сумму почти в 1 триллион долларов. Документ был зарегистрирован 23 декабря 2017 года. Ранее точно также сделала и женщина, живущая в Нью-Йорке, требуя, правда, несколько меньше – 100 миллионов. Известно также об иске со стороны других пользователей продукцией Apple в США. Недовольны работой компании оказались и в Израиле, где жалоба в суд оказалась коллективной. Там требуют 125 миллионов долларов.

В чём же заключается проблема? Дело в том, что Apple, даже не скрывая этого, начала делать медленнее работу своих более старых моделей смартфонов. Официальное пояснение – делается такое, чтобы батарея «прожила» как можно дольше, сохранилась производительность и так далее. Однако потребители уверены – компания просто хочет привлечь внимание к своему новому смартфону iPhone X, поскольку его скорость работы осталась высокой.

Соответственно, многочисленные судебные иски содержат в себе слова «мошенничество» и «несправедливая конкуренция». Люди считают, что подобным образом Apple пытается как можно больше заработать, однако не видят в таком способе ничего хорошего. По их мнению, компания ещё и склонна скрывать определённые данные от своих потребителей, всё делается исключительно так, как задумают разработчики, а вот желания прислушиваться к просьбам потребителей нет, и это возмущает.

В Сети пользователи в комментариях высказывают поддержку тем, кто судится с Apple. Так, один из них отметил, что это итог того, как «жадность» повредила компании, выпускающей качественную продукцию. По словам Интернет-пользователя, когда он загрузил IOS 11, то сначала она работала хорошо, а потом производительность резко ухудшилась. Мужчина верил, что достаточно обновить операционную систему, но такое не помогло, и пришлось заказывать iPhone X.

При этом, у пользователя iPhone 7, который, как он считает, относится к новым телефонам. Если бы замедляли работу гаджетов, произведённых хотя бы пять лет назад, это воспринималось бы ещё вполне приемлемо. Однако то, что такое решили применить к относительно новому смартфону, мужчину сильно возмутило, потому он пожелал всем истцам выиграть в суде против Apple. По его словам, необходимо заставить компанию не только прекратить замедлять работу смартфонов, но и выпускать адекватные обновления, а также снизить «заоблачную» цену на свою продукцию.

Ранее также было известно о проблемах у Apple с эффективностью функции Face ID на iPhone X. Биометрическая идентификация лица, как оказалось, плохо распознаёт жителей Китая, и разблокировка происходит не только, когда именно хозяин смартфона пытается это сделать.

Ещё одна проблема у Apple с Face ID заключается с тем, что не возможно подтвердить семейные покупки. Люди вынуждены заниматься введением пароля вручную. Вместе с тем, те, кто пользуется старым сканером, Touch ID, таких сложностей не испытывают.