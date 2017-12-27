Проект компании Rubius из Томска стал лучшим в международном рейтинге стартапов

Вчера, 22:40

В списке конкурса стартапов Product of the Day, который проводится на известной международной площадке Product Hunt, на первое место попал календарь и таймлайн Planyway от томской компании Rubius.

Сообщается, что Rubius существует ещё с 2008 года. Специалисты компании работают в сфере инженерного и корпоративного ПО с рядом зарубежных предприятий. Кроме этого, Rubius работает и в сфере виртуальной, а также дополненной реальности.

Вместе с Сибирским химическим комбинатом Rubius разработала специальное приложение, целью которого является проектирование химического производства, используя дополненную реальность.

Ранее сообщалось, что эксперты из Frank RG и АИЖК составили рейтинг самых крупных выдающих ипотечные займы банков на территории России за 2017 год.