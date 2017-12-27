В Китае для геолокации хотят создать спутниковую систему зондирования

Вчера, 22:20

В Китае хотят создать новую систему дистанционного зондирования для геолокации. В ней будут применяться искусственные спутники Земли. Чтобы совершить это, в следующем году китайские специалисты планируют вывести на орбиту аппарат Gaofen – 7.

Эту информацию сообщает глава китайского Государственного управления топографической съёмки, геоинформации и картографии Куреш Махсут.

По его словам, Gaofen – 7 будет покрывать территорию Земли круглосуточно. Кроме этого, Китай продолжит свою работу над спутниками Ziyuan – 3 и 4.

Согласно плану по созданию космической инфраструктуры на 2015-2025 годы, семь спутников, включая Gaofen – 7, будут заниматься составлением карт, поиском полезных ресурсов, сельским и городским планированием, защитой окружающей среды и предупреждением об потенциальных опасностях. Куреш Махсут уточнил, что нынешняя система улучшится уже спустя три года.

В апреле текущего года были подведены итоги первого геоинформационного обследования страны. С помощью его установили, что 7,56 млн кв. км Китая покрыто растительностью, а 153 тыс. кв. км постройками.