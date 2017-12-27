Владелица iPhone подала против Apple очередной иск на триллион долларов

Сегодня, 09:35

Женщина, проживающая в штате Калифорния, США, подала против известной корпорации Apple очередной иск на триллион долларов. Это было сделано после заявлений представителей компании о замедлении работы старых устройств.

Недавно вокруг Apple разгорелся скандал. Один из пользователей Reddit провёл своё исследование. Оказалось, что «яблочная» компания якобы специально замедляет старые версии iPhone. Позже представители корпорации пояснили, что со временем частоты процессора устройства специально занижаются, но это делается не просто так. Таким образом специалисты увеличивают продолжительность работы батареи, а также предотвращают отключения при минусовой температуре.

Позиция ясна и логична, но со всех сторон в сторону Apple посыпались иски от обычных пользователей. И одним из таких людей стала Виолетта Майлян. Она решила отсудить у Apple один триллион долларов США.

Ранее сообщалось об исках Стефана Богдановича и Дакоты Сказа из Лос-Анжелеса. Они также подали в суд на «яблочную» корпорацию, опять же «за замедление старых устройств».

Они считают, что компания делает это специально, чтобы пользователи покупали их новые устройства. По словам Стефана и Дакоты, нужно было заявить о снижении частот процессора в открытую.