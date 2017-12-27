Эксперты составили рейтинг самых бесполезных вещей 2017 года

Сегодня, 08:30

Аналитики составили перечень самых бессмысленных и бесполезных изобретений 2017 года. В топ-3 попали соковыжималка за 700 долларов, стартап и антидепрессант для работы.

Составляя рейтинг самых бесполезных вещей уходящего года, эксперты учитывали соотношение цены и отзывов различных изобретений. Безусловным лидером оригинального рейтинга оказалась соковыжималка Juicero, позволяющая извлечь жидкость из упаковок фруктового пюре. Со временем обладатели данной техники поняли, что куда проще давить сок вручную. К слову, стоимость Juicero составляет 700 долларов.

Следом за бесполезной соковыжималкой расположился стартап Bodega. Его авторы предлагают клиентам установить различные автоматы прямо у них дома. Интернет-сообщество беспощадно раскритиковало инновацию с практически нулевым спросом.

Замкнул топ-3 рейтинга самых бессмысленных изобретений 2017 года антидепрессант для работы, представляющий собой туристическую раскладную палатку для офиса. Мало кто решил потратить деньги на такую инновацию.