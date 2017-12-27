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Израильские военные получили новые боевые смартфоны, которое разработал государственный отдел логистики и технологий. Новинка получила название Shaked Fighting. В оборонном ведомстве сообщают, что девайс призван улучшить координацию действия солдатов во время боя.

Shaked Fighting работает под управлением операционной системы Android. Каждый военный получит такой аппарат, а командиры подразделений снабдят рюкзаками с аппаратурой связи и дополнительный противоударным телефоном, а также портативным зарядным устройством.

Подполковник Орен Мацляч рассказал, что Shaked Fighting обладает рядом специальных приложений. Пользоваться девайсом сможет каждый, ведь он очень лёгок и привычен в использование. Таким образом, солдатам будет доступен компас, карты, камера, и возможность обмениваться информацией в радиусе своей боевой системы.

Также Shaked Fighting способен распознать цель и отозваться на запрос «свой» или «чужой». Это позволит исключить возможность дружественного огня. Также военные смогут при помощи новинки лучше ориентироваться на местности и оперативно общаться с командованием.

Данная экипировка прошла испытание и получила положительные отзывы от армии. В массовое производство Shaked Fighting отправится уже в 2019 году.