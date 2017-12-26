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Стали известны гаджеты Apple, которые не вышли на рынок

Вчера, 16:59

Представители компании Apple назвали несколько разработанных технических устройств, которые мир так и не увидел. Более того, некоторые гаджеты вовсе не появятся в открытой продаже.

Разработчики «яблочной» компании из Купертино сообщили, что существует несколько гаджетов, которые в свое время так и не появились в продаже. Так, к примеру, Apple Pencil не появился на рынке из-за того, что Стив Джобс не захотел выпускать его одновременно с Newton. Также не вышла маленькая версия ноутбука eMate 300. Изначально предполагали, что он будет стоить 799 долларов.

Сообщается, что больше не будет продаваться и беспроводная Bluetooth-гарнитура, которая была разработана для подзарядки смартфона Apple, так как сейчас уже появились Apple AirPods.


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