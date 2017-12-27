Apple заблокировала планшет американца на 47 лет

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Пользователь Reddit под ником BadBurrito78 разместил на сайте историю о том, что его планшет Apple был заблокирован на 47 лет. Пользователь решил воспользоваться устройством после 3-х летнего перерыва, однако при включении планшета, на экране появилась надпись «iPad заблокирован. Повторите попытку через 24 735 744 минуты».

Это случилось из-за того, что разработчики устройства не уделили внимание проверке времени в iOS 9, на базе которой был основан планшет американца. Проблема возникла, вероятнее всего, после отключения устройства 3 года назад из-за его полной разрядки, что привело к попаданию его в некую петлю времени. При включении устройства оно решило, что сейчас 1 января 1970, в связи с чем и выдало надпись ожидать конца 2017 года, использовав те значения, которые сохранились в его памяти. При установлении правильного времени, планшет начинает функционировать неверно, постоянно выдает ошибки и отключается.

Американец на интернет-площадке получил 2 совета: либо подождать указанное устройством время, либо подсоединить гаджет к компьютеру с iTunes и произвести синхронизацию, что приведет к установке правильного времени на планшете и решению проблемы.