2400 рублей за 47 мм: Представлен самый маленький мобильный телефон в мире

Сегодня, 14:24

В Великобритании выпустили самый маленький телефон Zanco Tiny T1, стоимость которого составляет 40 долларов. Вес гаджета – всего 12 граммов, а размеры – 46,7 x 21 x 12 мм. Для его выпуска собирались деньги через коллективное финансирование на площадке Kickstarter. Оперативная память устройства, как и энергозависимая – 32 мегабайта. Есть слот для карточки вида nano SIM.

Эксперты отмечают, что в телефонной книге сохраняются контакты в количестве 300, а также можно без ущерба читать 50 СМС. Правда, входящие и исходящие вызовы идут только через сеть 2G, которая, как известно, является менее скоростной, чем улучшенные версии. У самого маленького телефон диагональ экрана составляет 12,5 миллиметров, а разрешение – 64 х 32 пикселя.

Также здесь однокристальная система MediaTek MTK6261D и аккумулятор всего лишь на 200 мАч. Такой мощности хватит не на сутки, а только на три часа болтовни. У клавиатуры Т9, а также устройство оснащёно микрофоном и громкоговорителем, разъёмом Micro-USB и модулем Bluetooth. Специалисты рынка мобильных технологий подчеркивают, что самый маленький гаджет не подойдёт для игр, а также он вряд ли привлечёт любителей даже сидеть в социальных сетях.

Очевидно, что рассчитан он, как интересный стартап, чтобы удивить тех, кому надоели почти одинаковые большие смартфоны, которые отличаются порой только названием, цветом и параметрами камеры. К тому же, у Zanco Tiny T1 относительно невысокая стоимость – в пересчёте на рубли всего лишь примерно 2400.

Когда его начнут продавать в России (дата не уточняется), то есть вероятность, что самый маленький смартфон приобретут на подарок к праздникам, например, или для тех людей, которым принципиально не важно наличие высокоскоростного интернета и камеры. Соответственно, Zanco Tiny T1 представляется действительно интересной новинкой, а в чем он себя проявит, можно будет узнать уже непосредственно тогда, когда девайс поступит в продажу, и эксперты начнут проверять его характеристики.

Что ещё интересного ожидает на рынке смартфонов? Финская компания Nokia объявила о перевыпуске в следующем году одного из легендарных телефонов E71 с 4G – технологией, предполагающей скорость передачи данных по интернету от 100 мегабайт за секунду.

Известно, что диагональ экрана обновлённого гаджета составит 3,5 дюйма, камера – 3 мегапикселя. Стоимость пока точно не известно, однако предполагается, что не ниже 200 долларов – до 12 тысяч рублей.