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Представлен самый маленький телефон в мире Tiny T1

Сегодня, 11:49

Разработчики из британской компании Clubit New Media, Ltd накануне Нового года представили миру самый маленький мобильный телефон, который можно носить в жилетном кармане костюма. Устройство под названием Tiny T1 уже готово к промышленному производству.

Британские разработчики выпустили специальный клип, который показывает, что их малыш позитивно влияет на настроение людей. Телефон хорош, как неожиданный и приятный подарок. Длина Tiny T1 составляет 47 миллиметров, однако это не означает, что устройство является лишь декоративной игрушкой. Создатели оснастили его технологическим потенциалом «взрослого» телефона.

Например, Tiny T1 имеет OLED-экран и способен в течение трех дней беспрерывной работы сохранять заряд аккумулятора. Обладатель устройства будет использовать nano-SIM, которая в состоянии хранить 300 контактов. Также в память вмещается 50 сообщений и столько же последних вызовов. По мнению экспертов, у телефона неплохое будущее.


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