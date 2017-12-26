VistaNews.ru


Российские телеканалы запустят общую платформу для онлайн-трансляций в 2018 году

Сегодня, 10:42

Авторитетные российские телеканалы договорились о совместном использовании единой онлайн-платформы, позволяющей вести прямые трансляции на просторах интернета. Нововведение начнет функционировать в начале 2018 года.

Договор о совместном использовании онлайн-платформы подписали представители «Первого канала», НМГ, «СТС Медиа» и ВГТРК. Все вышеперечисленные телевещатели будут использовать для ведения прямых трансляций в сети плееры как собственных сайтов, так и внешних ресурсов. Со временем авторитетные российские телекомпании определятся с общей площадкой, транслирующей эфиры большинства федеральных телевещателей.

Ожидается, за основу общей онлайн-платформы будет взят функционирующий плеер «Первого канала», являющийся наиболее универсальным и проработанным среди всех остальных. Новый проект его авторы назвали «Витрина». По словам Антона Златопольского, занимающего должность заместителя генерального директора ВГТРК, оригинальная платформа начнет развиваться семимильными шагами сразу после запуска.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.