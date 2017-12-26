Российские телеканалы запустят общую платформу для онлайн-трансляций в 2018 году

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Авторитетные российские телеканалы договорились о совместном использовании единой онлайн-платформы, позволяющей вести прямые трансляции на просторах интернета. Нововведение начнет функционировать в начале 2018 года.

Договор о совместном использовании онлайн-платформы подписали представители «Первого канала», НМГ, «СТС Медиа» и ВГТРК. Все вышеперечисленные телевещатели будут использовать для ведения прямых трансляций в сети плееры как собственных сайтов, так и внешних ресурсов. Со временем авторитетные российские телекомпании определятся с общей площадкой, транслирующей эфиры большинства федеральных телевещателей.

Ожидается, за основу общей онлайн-платформы будет взят функционирующий плеер «Первого канала», являющийся наиболее универсальным и проработанным среди всех остальных. Новый проект его авторы назвали «Витрина». По словам Антона Златопольского, занимающего должность заместителя генерального директора ВГТРК, оригинальная платформа начнет развиваться семимильными шагами сразу после запуска.